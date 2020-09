Paula Manzanal reveló que está en conversaciones con Sheyla Rojas para que inicie una nueva vida en el extranjero. “En verdad yo espero eso, creo que ella todavía no lo tiene muy decidido, pero como amiga me gustaría sacarla de Perú, un tiempo al menos. Siempre le he dicho vámonos, yo te llevó a otro lado”, expresó. Fuente: [América TV]