Ethel Pozo contó en el programa ‘América Hoy’ que suele decirle a sus hijas la frase “cuando me vaya de esta vida, me vas a extrañar”. La psicóloga Lizbeth Cueva no se mostró a favor y dijo “sí, les estás diciendo que no pueden vivir sin ti. No pueden ser dependientes a ti. Hay una dependencia”. Fuente: América TV