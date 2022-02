Rafael Cardozo y Said Palao protagonizaron un tenso momento al discutir en vivo, luego de que el brasileño recibió la capitanía de los ‘Combatientes’ y hasta lo minimizó. “Por qué me tengo que poner la camiseta amargo... ¿Así empezamos los 10 años de ‘Esto es Guerra’? Como capitán del equipo rojo, ¿tengo que aguantar las palabras de este señor?”, expresó muy molesto Said Palao. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)