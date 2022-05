El chico reality fue ninguneado por el capitán de “Los Combatientes”, quien aseguró que debía adelantarse “un día” para que este superara a su contrincante Gino Assereto. El bailarín no se quedó callado frente a dichos comentarios. “Acuérdate que te quedaste en el programa porque voté por ti, has podido estar viéndolo desde tu casa. No seas malagradecido”, indicó. (Fuente: América TV)