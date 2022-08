Cibernautas en las redes sociales viralizaron un video de la actual conductora de “Esto Es Guerra”, cuando representaba al equipo “Los leones” años atrás, durante una acalorada discusión con el ex chico reality. “¡Fuera! ¡Arranca! ¡Cállate la boca! (…) no tengo paciencia, a mí me respetas”, se le escucha reclamar a San Miguel. (Fuente: América TV)