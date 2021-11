Mariella Zanetti volvió a vestir las plumas y lentejuelas que la hicieron famosa en sus épocas de vedette y que además se presentaba en diversos programas de TV para mostrar su talento. “Estuve nerviosa, me cuestionaba mucho, estaba muy impaciente y bueno, me arriesgué, Tuve miedo que Santi me destruyera, porque siempre lo molesto”, comentó Mariella. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)