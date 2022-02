Rosángela Espinoza y Gino Pesaressi protagonizaron un tenso momento en pleno programa de ‘En boca de todos’, luego de que el conductor le mencionara el apodo de “Rogángela”. “¿Eres conductor, no? Estoy molesta, respetos guardan respetos, yo no quiero que me faltes el respeto porque yo no te estoy cambiando el nombre, si eres conductor, compórtate como tal”, expresó fastidiada la popular ‘Chica selfie’. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)