La competidora de “Esto Es Guerra” Rosángela Espinoza se presentó en el programa tras haber estado ausente por una lesión en el tobillo. La chica reality fue llamada a competir, sin embargo, se quebró al explicar que no podía debido al dolor. “Me encantaría competir, me encantaría ponerme el caso y los guantes, (pero) no puedo”, indicó. (Fuente: América TV).