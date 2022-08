La chica reality se pronunció sobre los cuestionamientos que reciben las figuras de la farándula, como Samahara Lobatón y Melissa Klug, por usar supuestas imitaciones de lujosas marcas de moda. “No soy marginal, no aparento algo que no es. Uso lo que yo puedo, y si me puedo dar un gustito normal, (pero) ‘fake’ no”, manifestó junto al polémico blogger de moda George Rubin. (Fuente: Instagram @rosangelaeslo)