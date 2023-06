Samahara Lobatón fue consultada en ‘América Hoy’ si estaba coordinando con Youna para facturar sobre su ruptura, luego de que mostraran una conversación donde intentan negociar con la influencer. “Ustedes son bien maliciosos, toda la producción de este programa es maliciosa. Nada de televisión blanca tiene este programa”, expresó la hija de Melissa Klug. “Me tenía torturando el teléfono, me llama y me escribía. Brenda me decía, dime cuándo es, dime, no solo yo cobro, todos los artistas cobramos por ir a un programa”, añadió. (Fuente: América TV)