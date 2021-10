Debido a que Vania Bludau no tuvo buenas presentaciones en las últimas galas de ‘Reinas del Show’, el jurado y algunas participantes no dudaron en criticar el poco interés que le pone al reality. “Reflexionando ahora las actuaciones de Vania, no entiendo cómo ganó hace dos años. Supongo que a lo mejor era otro nivel”, comentó Santi Lesmes. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)