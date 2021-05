Sebastián Lizarzaburu contó su experiencia tras ponerse la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. “A mí no me dolió nada el brazo, la puesta tampoco duele. Pero me dio uno de los efectos secundarios, no sé si sea por el viaje, pero sí una fatiga muy fuerte que llegué a tirarme en el sofá y me morí, me quedé dormido”, comentó el popular ‘Hombre roca’. (Fuente: Instagram)