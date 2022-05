La psicóloga del programa ‘América Hoy’, Lizbeth Cueva, hizo una pregunta a Brunella Horna, quien dijo que su relación es perfecta. “Ya vino el hombre bueno, ideal, entonces, ¿cuándo tenemos matrimonio?”, le preguntó la especialista a la joven. Al escuchar esto, la empresaria respondió algo incómoda “Armando (su productor) no puedes permitir eso, no me pueden hacer roche en vivo(...) lo que pasa es que hay que ahorrar, hay que ahorrar”. Fuente: América