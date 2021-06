Cantante fue invitada al programa “En boca de todos” y comentó que está soltera. “Estoy soltera discúlpame, oficialmente soltera. La verdad es que no me hace falta tampoco. (Edgar) murió, ahí no más Tulita. Ahora somos amigos”, dijo ante las preguntas de Tula Rodríguez. (Fuente: América TV)