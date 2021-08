Thamara Gómez se emocionó al ver el homenaje que le prepararon en el ‘Reventonazo de la Chola’ por sus más de 10 años de carrera artística. “La gente que me conoce y que me sigue hasta el día de hoy, sabe que mi carrera se inició desde muy chiquita. No he tenido una niñez como todos los niños lo tienen, pero estoy agradecida por la gente que se me cruzó en el camino”, expresó la joven cantante. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)