Josimar bailó por primera vez en ‘El Artista del Año’ en la gala previa a la semifinal del reality de talentos. Sin embargo, su presentación no convenció a Tilsa Lozano, quien tuvo duras críticas hacia él. “Está claro que eres el rey de la salsa perucha y no el rey del baile. (...) Lo intentaste, pero Josimar sigue cantando”, comentó la ex ‘Vengadora’. (Fuente: América TV)