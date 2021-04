Tilsa Lozano calificó la presentación de Milett Figueroa en ‘El Artista del Año’ y aseguró que la modelo ha mejorado en el canto. “Has mejorado el canto en mi opinión. Te he escuchado cantar antes y era terrible, y seguramente muchas veces lo dije cuando me lo han preguntado. Creo que has mejorado”, comentó la ex ‘Vengadora’. (Fuente: América TV)