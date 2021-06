Gisela Valcárcel presentó el caso de Mathías, un niño que padece cáncer e hidrocefalia, conmovió a todo el jurado de “El artista del año” y sobre todo a Tilsa Lozano, quien no pudo evitar las lágrimas en pleno programa en vivo. “Ha sido una cadena y creo que todos teníamos que unirnos en esto. Te mandé el caso y tú me enviaste un audio muy conmovida y todos estuvimos conectados, no necesariamente por Internet, sino por Dios para que esto se haga realidad”. FUENTE: AMÉRICA TV