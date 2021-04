Tilsa Lozano reapareció como jurado en el programa ‘El Artista del Año’ y no pudo evitar quebrarse tras ver el ingreso de Gisela Valcárcel al set de televisión. “Prometí que no iba a llorar, pero realmente cuando te vi entrar y creo que todo el Perú lo ha sentido, Gisela hacías falta y estás acá para alegrarnos”, comentó la ex ‘Vengadora’ visiblemente emocionada. (Fuente: América TV)