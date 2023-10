Toño Centella fue invitado a la última edición de ‘Estás en Todas’ y habló sobre la infidelidad de su exesposa Johana Rodríguez con uno de los integrantes de la orquesta Zaperoko, a quien perdonó pero luego decidieron terminar su relación. “Yo perdoné eso porque no vi nada malo, me decían, me contaban, pero ni vi ni una foto, ni un video, no vi nada. Yo creí, no perdoné. Me decían que estaba con fulanito, pero no veía foto ni un video ni nada, ella me lo negaba”, manifestó el cantante. (Fuente: América TV)