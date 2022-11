La conductora de “América Espectáculos” Valeria Piazza se mostró emocionada por elegir el vestido de su próxima boda con Pierre Cateriano. A través de su cuenta de Instagram, la modelo dio a conocer que realizaría un “Say yes to the dress”, evento donde sus amigas la ayudarían a escoger el importante traje. (Fuente: @valepiazzav).