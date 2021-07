Luego de divorciarse de George Forsyth, Vanessa Terkes, opinó sobre la nueva pareja de su exesposo. “Si me dices de su físico ¡Está preciosa! Acerca de ella no puedo opinar porque no la conozco, seguramente sus amigas pueden opinar de ella y debe ser una linda persona”, dijo en el programa “En boca de todos”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)