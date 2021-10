Walter Obregón, empresario de 32 años, no dudó un momento en declararle su amor a Susy Díaz, de 57 años. en plena transmisión de América Hoy. “Yo me siento arrepentido, estoy acá para luchar con ella. Susy sabe el tipo persona que soy, ya se verá (si regresamos), no podemos adelantar nada”, comentó. (Fuente: América TV)