Yaco Eskenazi recibió los saludos de Choca Mandros tras haber cumplido 44 años. El conductor de TV aprovechó para agradecerle a su esposa Natalie Vértiz por el amor que le demuestra. “Con Natalie el amor desde el primer día nunca paró de crecer y no para de crecer hasta ahora. Todos los días me enamoro de mi esposa”, expresó el exchico reality. Luego, habló de este nuevo año de vida y no pudo evitar llorar. “Yo no siento que haya cumplido 44 años, este año he renacido, mi vida ha cambiado mucho, el año pasado... fue un año muy difícil y... todo pasa...”, sostuvo Yaco entre lágrimas. (Fuente: América TV)