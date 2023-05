En la emisión de este sábado 6 de mayo de “Estás en todas”, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz revelaron cuál es su secreto para que su relación funcione. “¿Cuál seria el secreto? ¿Hay secreto?”, interrogó el exchico reality a la madre de sus hijos. La modelo y presentadora de televisión afirmó que lo mas importante en su relación es el respeto. “La verdad es que debe existir amor, no puedes estar con alguien que no amas. Pero yo creo que el secreto es el respeto, para todas las relaciones. Siempre y cuando que puedas respetar que cada uno es un ser individual, independiente. No siempre vamos a querer lo mismo, pero al final del día lo queremos terminar juntos”, manifestó Vértiz. (Fuente: América Televisión)