Tras sufrir un impasse durante su presentación de baile en ‘El Artista del Año’, Yahaira Plasencia se mostró muy frustrada y apenada por el incidente. “Supongo que fue cosa del vestuario, son cosas que pasan, siento un poco de cólera. Casi me voy de cabeza, pero bueno me tocó, primera vez que me pasa”, expresó la salsera. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)