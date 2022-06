Se defendió de las críticas sobre su interpretación del famoso tema ‘El cantante’, escrito por Rubén Blades e interpretado en el pasado por el reconocido músico Héctor Lavoe. “Estoy en el mejor momento, estoy feliz y contenta, ‘La cantante’ ha dado un giro 360 grados en mi carrera, pero bien... Cuando me dieron el tema tuve miedo de cantarlo porque sabía que se me venía todas las críticas, pero escuchando y analizando la letra yo me sentí identificada con la canción”, señaló. (VIDEO: América TV)