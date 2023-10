Hace unos meses, Yahaira Plasencia oficializó su relación con Jair Mendoza, sin embargo, no quiso hablar de su romance con el salsero en ‘El Reventonazo de la Chola’. Además, resaltó que el ampay que ambos protagonizaron no fue un motivo de su ruptura. “No es que cortamos, había muchas cosas encima y siempre he preferido tener bajo siete llaves algo muy personal, porque considero que los artistas tenemos una vida privada y en particular a mí me gusta tenerla bajo siete llaves”, expresó. (Fuente: América TV)