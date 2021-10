Yolanda Medina lloró al contar que su hija también se contagió de COVID-19 y, al no estar vacunada, temió mucho por su salud. “Tuve que decir que yo no tenía nada, porque ver a tu hija que arde en fiebre no es nada fácil”, recordó entre lágrimas la cantante de cumbia. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)