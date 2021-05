Brenda García, una adolescente de 16 años que venció el covid-19, sufre de varias secuelas que le impiden hacer una vida normal. “Desde que me diagnosticaron coronavirus el 27 de octubre de 2020, desde esa fecha no he dejado de toser. Tengo otras secuelas como dolor de cabeza, mareo, inflamación articular”, explicó la menor. Fuente: [América TV]