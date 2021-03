El candidato presidencial por el partido político Perú Libre, Pedro Castillo, señaló durante el bloque de medidas frente a la pandemia que en el Perú “la salud no es un derecho, es un servicio”. “Con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia, para nosotros es un derecho constitucional, por eso garantizaremos la vacuna masiva de calidad para todos los peruanos”, aseguró el político. (Fuente: TV Perú)