“Vengo desde la cantera de los más necesitados y hoy siendo gobierno no me verán meter un solo centavo a mi bolsillo que no me pertenece”, señaló el mandatario Pedro Castillo durante su visita a la I.E. 7070 María Reiche, en San Juan de Miraflores. Además descarta ser corrupto, “no soy uno más del montón” finaliza. (VIDEO: TV Perú)