La ex alcaldesa del distrito de Villa María del Triunfo fue acusada por el empresario Zamir Villaverde, recluido en el penal Ancón I, de conocer el supuesto boicot electoral junto a Vladimir Meza, ex alcalde de Huaraz. “No existe ninguna prueba, en este momento, donde yo haya enviado un WhatsApp o un Telegram (sobre dicho delito) (…) no tengo miedo a ningún audio o filmación, porque no existe prueba alguna”, comentó. (Fuente: Latina)