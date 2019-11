No te pierdas las Chiquitas de hoy, 19 de noviembre del 2019

Nutrida platea

Durante la declaración que ofreció ayer Juan Sheput al fiscal José Domingo Pérez, sobre el supuesto ofrecimiento que le hizo FP para ocupar la presidencia del Congreso, estuvieron presentes los abogados de Keiko Fujimori y de los exasesores "naranjas" Pier Figari y Ana Herz. Daniel Salaverry, también convocado, pidió reprogramar su citación.

No dijo ni pío

Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente, acudió ayer a la Fiscalía para aclarar sobre un presunto cobro irregular de bonos durante la semana de representación. Chiquitas supo que la fujimorista prefirió acogerse a su derecho de guardar silencio.

Alistan denuncia

Los abogados del prófugo empresario Gonzalo Monteverde anunciaron que denunciarán al fiscal José Domingo Pérez por prevaricato por utilizar, supuestamente, información falsa como sustento del pedido de prisión preventiva contra su patrocinado.

Mala traducción

Aseguran que el fiscal del Equipo Especial utilizó una declaración mal traducida del idioma portugués de Luiz de Rocha Soares, extesorero de Odebrecht en Brasil, para argumentar pagos ilícitos en nuestro país. Javier Villa Stein, quien forma parte de la defensa, sostiene que se persigue a empresarios con "mentiras".

Inexplicable

No se entiende por qué hasta ahora el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no separa del cargo a la tesorera de la Federación Peruana de Atletismo, María Letts. Actitudes prepotentes y discriminadoras como las de este señora no se pueden tolerar. ¿Qué esperan? ¿A quién le tienen miedo?

Malestar

En Barranco, los vecinos no pueden estar más molestos con su alcalde, José Rodríguez, por insistir con la fracasada idea de invertir el sentido del tránsito en las avenidas Grau y San Martín. ¿Por qué tanto empeño? ¿Quién está detrás de esta propuesta que ya naufragó en dos gestiones anteriores? Extraño, muy extraño.

Convocatoria

Pedro Olaechea ha citado para mañana, a partir de las 10 a.m., a los miembros de la Comisión Permanente, con el propósito de ver, entre otros aspectos, temas relacionados con la revisión de los Decretos de Urgencia emitidos por el Ejecutivo, asuntos de su entera competencia.

Fue Medina

Debemos precisar que la fuga del exjuez supremo César Hinostroza a España se dio durante la gestión de Mauro Medina, y no en la de Carlos Morán, como ministro del Interior, tal como señalamos ayer de manera errada. .