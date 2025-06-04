El Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro para financiar la reconstrucción de infraestructura y brindar apoyo a las familias afectadas po...Mundo
Revisa los horarios y los lugares para seguir en directo el eclipse solar total que será visible en España este miércoles 12 de agosto.Mundo
2026-08-12
El capitán argentino recordó el papel que tuvo su padre durante toda su carrera y reveló cómo vivió el Mundial de 2026 mientras su salud empeorab...Deportes
El presidente Abelardo de la Espriella dispuso que la bandera colombiana permanezca a media asta en edificios públicos y misiones diplomáticas. A...Mundo
La decisión se produce tras la llegada de una misión israelí que brindó asistencia técnica luego de los terremotos de junio. Sin embargo, el Gobi...Mundo
La exconcursante de Miss Universe Colombia compartió imágenes de los daños ocasionados en el inmueble familiar. Sus allegados están fuera de peli...Mundo
El nuevo balance eleva considerablemente el número de víctimas del terremoto ocurrido el lunes. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antio...Mundo
El balance se construye con reportes provisionales de autoridades regionales mientras se espera una actualización consolidada del Gobierno colomb...Mundo
El pontífice manifestó estar “vivamente apenado” por las víctimas y los numerosos heridos que dejó el terremoto de magnitud 7,4. El mensaje fue t...Mundo
La Asociación de Alcaldes reportó que las víctimas mortales se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. El balance señala además 165 edif...Mundo
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró la situación como “desastre nacional”.Mundo
Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoc...Mundo
Los recursos serán canalizados mediante los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF para apoyar las acciones humanitarias. El terremoto deja ...Mundo
El presidente Abelardo de la Espriella informó que el balance preliminar incluye 111 fallecidos, 87 heridos y decenas de edificios colapsados. Si...Mundo
Risaralda reporta 40 fallecidos, Valle del Cauca 27 y Chocó cuatro. Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia se encuentran entre las ciudades c...Mundo
El mandatario ecuatoriano puso los especialistas a disposición para apoyar la búsqueda y asistencia de posibles víctimas. El grupo cuenta con can...Mundo
El movimiento fue percibido durante entre 40 segundos y un minuto en distintas zonas de Panamá. Autoridades activaron protocolos de seguridad y, ...Mundo
El médico alertó que el edificio se vino abajo y pidió ayuda para evacuar a los pacientes.Mundo
El movimiento provocó el colapso de entre 20 y 30 viviendas en Manizales. Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia permanecen cerrados por...Mundo
El mandatario colombiano anunció medidas para coordinar la atención de los daños y damnificados por el fuerte sismo. Pereira figura entre las ciu...Mundo
Habitantes de Imbabura sintieron el movimiento y abandonaron sus casas por seguridad. También hubo reportes desde Santo Domingo de los Tsáchilas,...Mundo
El movimiento telúrico provocó afectaciones en varias edificaciones de Chocó y personas atrapadas en Cali. También se reportaron derrumbes en al ...Mundo
La Aeronáutica Civil de Colombia reportó afectaciones en las terminales aéreas de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Lo...Mundo
El fuerte sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y una profundidad aproximada de 100 kilómetros. El movimiento se sintió...Mundo
2026-08-09
El primer ministro israelí condicionó cualquier repliegue militar a que el grupo palestino entregue todas sus armas. La propuesta contempla avanz...Mundo
2026-08-09
La aeronave cayó en una zona boscosa cercana al mirador Vista Chinesa y provocó un incendio. El piloto brasileño también perdió la vida y las aut...Mundo
2026-08-07
El abogado asumió el cargo tras imponerse en las elecciones presidenciales y suceder a Gustavo Petro. La ceremonia se realizó en Cali, una sede d...Mundo
2026-08-07
Durante la cita en el Palacio de Carondelet también se abordó la lucha contra bandas criminales transnacionales. Ecuador recibió apoyo de Argenti...Mundo
2026-08-06
El organismo europeo afirmó que no recuperó la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y sostuvo que aún no existen garantías pa...Deportes
2026-08-06
La isla caribeña registra un aumento en el interés del mercado peruano gracias a su oferta de playas, patrimonio, gastronomía y una agenda de eve...Mundo
2026-08-05
César Gastelum, quien superaba los 500 mil seguidores en TikTok, fue atacado por un sujeto armado mientras participaba en una transmisión junto a...Mundo
2026-08-05
El pontífice iniciará su primera gira por América Latina en Uruguay, continuará en Argentina y culminará en Perú, país donde desarrolló gran part...Perú
2026-08-04
Agentes federales detectaron al sospechoso mientras recorría la propiedad y registraba imágenes del lugar. Durante la intervención le incautaron ...Mundo
2026-08-04
El representante argentino en Brasilia fue retirado luego de una serie de críticas dirigidas contra el jefe de Estado brasileño. La sede diplomát...Mundo
2026-08-02
El mandatario fue proclamado durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores junto a su compañero de fórmula Geraldo Alckmin. Adem...Mundo
2026-08-02
Las autoridades marroquíes confirmaron que unas 41 mil personas intentaron cruzar la frontera hacia territorio español en un solo día. La Fiscalí...Mundo
2026-08-01
El mandatario estadounidense difundió una imagen en su red social con un mensaje sobre el territorio ártico. La isla mantiene su postura de recha...Mundo
2026-08-01
El operativo se activó después del ingreso de miles de personas desde Marruecos hacia el territorio español. La emergencia dejó al menos 67 falle...Mundo
La lluvia ha superado los pronósticos en la región de Coquimbo, que ya había sido declarada en Estado de Excepción de Catástrofe por el Gobierno ...Mundo
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que la entidad desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mun...Mundo
Sismo en la provincia de Nápoles es el mayor registrado en esa zona en los últimos 40 añosMundo
Las autoridades españolas mantienen un operativo conjunto con Marruecos para agilizar el retorno de quienes cruzaron la frontera de forma irregul...Mundo
Los equipos de emergencia continúan buscando personas desaparecidas tras el cruce por el mar. La cifra podría aumentar por la cantidad de migrant...Mundo
El anuncio llega a tres días de que el mandatario izquierdista sea oficializado como candidato a la reelección en los comicios de octubre.Mundo
El detenido es identificado por el gobierno como Ramón Ángel “N”, alias R1, y su apellido se mantiene en reserva por consideraciones jurídicas.Mundo
Un joven que llevaba una mochila afirmó haber llegado “a pie” desde Tánger, a unos 70 kilómetros al oeste de Fnideq, “después de haber oído que l...Mundo
El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros. Especialistas advierten que la norma podría...Mundo
La confederación europea calificó de “irresponsable” el proyecto impulsado por la FIFA para crear una sociedad comercial con participación de cap...Mundo
La agrupación surcoreana explicó que prefiere que su música sea valorada sin distinciones por idioma o región. La Academia de la Grabación lament...Mundo
2026-07-29
Perú rompió relaciones con México al considerar una injerencia que el gobierno de Sheinbaum concediera asilo político a la exjefa de gabinete Bet...Política