Lula da Silva oficializa su candidatura para elecciones presidenciales de Brasil 2026.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2026. La proclamación se realizó durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), desarrollada en el Expo Center Norte de São Paulo, donde también fue presentada la fórmula que volverá a integrar junto al vicepresidente Geraldo Alckmin.

Con 80 años, Lula buscará obtener un nuevo mandato y convertirse en el primer presidente brasileño elegido en cuatro oportunidades mediante voto directo. Su postulación se produce en un escenario marcado por la polarización política y con las primeras encuestas que lo ubican entre los principales favoritos.

A los 80 años, Lula va por más: buscará un cuarto mandato en Brasil



Luiz Inácio Lula da Silva aseguró estar en plenas condiciones para gobernar a sus 80 años, y fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre. El mandatario brasileño… pic.twitter.com/fKbknB2VFO — DW Español (@dw_espanol) August 2, 2026





Durante su intervención ante los militantes y dirigentes del PT, el mandatario sostuvo que su administración superó varios de los compromisos asumidos durante la campaña anterior. Además, afirmó que aún tiene objetivos pendientes que espera concretar en un nuevo periodo de gobierno.

“Estamos aquí para oficializar, pero también para celebrar esta construcción política que es histórica, la construcción política que va a reelegir al presidente Lula y al vicepresidente Alckmin, manteniendo a nuestro país en ese camino de reconstrucción de políticas públicas”, manifestó.





Promesas para un nuevo mandato

Durante su discurso, Lula presentó parte de las prioridades que plantea para un eventual nuevo gobierno. Entre ellas mencionó un mayor presupuesto para defensa, el fortalecimiento del sistema educativo, programas dirigidos a la población adulta mayor y acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres.

El presidente también señaló que uno de sus principales objetivos será consolidar el papel de la educación en el desarrollo del país. Además, afirmó que buscará fortalecer la soberanía de Brasil frente a las presiones internacionales.

El principal contendor de Lula en las elecciones será el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022. La campaña electoral se perfila como una nueva disputa entre los sectores que respaldan al actual mandatario y el bolsonarismo.