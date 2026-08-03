Fuerte sismo de magnitud 5.7 se registró en Huánuco esta noche

Un sismo de magnitud 5.7 se registró la noche de este domingo 2 de agosto en la región Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 8:42 p. m. y fue reportado mediante los canales oficiales de la entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

De acuerdo con el reporte técnico, el evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros. El epicentro se ubicó a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0519

Fecha y Hora Local: 02/08/2026,20:42:22

Magnitud: 5.7

Profundidad: 152 km

Latitud: -8.58

Longitud: -75.79

Intensidad: III-IV Aucayacu

Referencia: 53 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/mE8HZLIxfB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 3, 2026





¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El IGP también precisó que el movimiento sísmico se originó en una zona cercana a la ciudad de Aucayacu. La ubicación exacta corresponde a 53 kilómetros al noreste de esa localidad, en la región Huánuco. La latitud registrada fue de -8.58 y la longitud de -75.79.

Ante un movimiento sismico, las autoridades recomiendan a la población la importancia de mantener la calma y seguir las medidas de seguridad establecidas para este tipo de emergencias. Entre las principales recomendaciones figura dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas dentro o fuera de la vivienda.

Asimismo, se recuerda priorizar el apoyo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad durante una eventual evacuación. También se recomienda mantenerse alejado de ventanas, espejos, puertas exteriores, vidrios, postes y cables eléctricos.

Mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil recordó que cada familia debe contar con una mochila de emergencia preparada para responder ante un desastre natural. Este equipo básico debe incluir agua, alimentos no perecibles, mascarillas, botiquín, radio portátil, linterna, herramientas, alcohol y otros artículos esenciales para afrontar las primeras horas de una emergencia.

Las autoridades también insistieron en la necesidad de identificar con anticipación las rutas de evacuación y los puntos seguros. Estas medidas permiten reducir riesgos y facilitar una respuesta organizada en caso de un sismo de mayor intensidad.