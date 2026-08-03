Las autoridades estiman que el proceso de identificación de las víctimas del accidente de la avioneta de Aerodiana, ocurrido en Nasca, tomará entre dos y tres días. Aunque ya se conoce la relación de las 13 personas que fallecieron en el siniestro, las diligencias forenses permitirán determinar a qué víctima corresponde cada cuerpo antes de que sean entregados a sus familiares.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses trasladó un equipo especializado hasta la morgue de Ica para continuar con las pericias. El trabajo también contará con el apoyo de las representaciones diplomáticas de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en el accidente.

El jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Brizuela Pow Sang, llegó a Ica junto a nueve especialistas que participarán en el proceso de identificación. El grupo está integrado por médicos, odontólogos, un antropólogo y técnicos necropsiadores.

“Lo más importante es identificar los cadáveres. Han llegado de Lima tres médicos, tres odontólogos, un antropólogo y dos técnicos necropsiadores”, manifestó.

Aplicarán pruebas de ADN

Como parte del protocolo establecido para este tipo de casos, todos los cuerpos serán sometidos a pruebas de ADN. Este procedimiento permitirá corroborar la identidad de cada víctima antes de iniciar la entrega a sus familiares.

Brizuela Pow Sang también informó que las embajadas de los turistas extranjeros fallecidos proporcionarán los odontogramas correspondientes para facilitar el trabajo de los peritos. Según explicó, estas diligencias demandarán entre dos y tres días.

“Conforme se vayan identificando los cuerpos, se irán entregando a sus familiares y a las correspondientes embajadas en el Perú; motivo por el cual ha llegado desde Lima un equipo de profesionales”, sostuvo.