El nuevo gobierno recibió un panorama crítico en el Seguro Social de Salud (EsSalud), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que atiende a 13 millones de trabajadores, según información recopilada por la comisión de transferencia. La entidad es cuestionada por falta de atención, medicinas, maltrato, entre otros.

SIN EQUIPAMIENTO

Punto Final reveló que, entre los principales hallazgos, se detectó que EsSalud cuenta con 86 ambulancias inoperativas, cifra que representa el 22% del total de su flota a nivel nacional, además de 480 equipos de alta tecnología fuera de servicio en distintas regiones del país.

A ello se suma otro hallazgo revelado el 4 de junio por la Contraloría y la Comisión Investigadora del Congreso, que encontró más de 40 equipos de hemodiálisis almacenados sin uso desde el año 2022. El excongresista Carlos Zeballos, presente en dichas diligencias, señaló que EsSalud terceriza actualmente este servicio a un costo aproximado de S/5 mil mensuales por cada asegurado, pese a contar con equipamiento propio sin utilizar.

Días después, el 8 de julio, Zeballos visitó el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, uno de los más importantes del centro del país, donde se constató la existencia de un resonador antiguo fuera de funcionamiento, ambientes hacinados y un mamógrafo con 14 años de antigüedad.

La crisis de desabastecimiento de medicamentos, ya documentada anteriormente, también fue confirmada en los reportes entregados a la comisión de transferencia. Según documentos, al 12 de junio —fecha en que asumió el actual presidente de EsSalud, Jaime Moreno— la entidad registraba 2 516 medicamentos agotados, cifra que se redujo a 2 100 al 9 de julio.

DRAMA DE UNA FAMILIA

Por si fuera poco, en Lima, el caso de Hugo Huayanay refleja de forma dramática esta crisis, pues su hija de 11 años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y recibió tratamiento en el Hospital Almenara, donde los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de médula ósea, procedimiento que debía realizarse en el Hospital Rebagliati.

Según relató el padre, de las 10 camas con las que cuenta EsSalud para trasplantes de médula ósea en niños, solo 4 se encontraban operativas al momento de su cita, programada para el 30 de julio, mientras que las 6 restantes estaban malogradas. “El médico me dijo que las 4 operativas ya estaban ocupadas, que recién en 40 días se iban a desocupar. Es decir, mi hija tendría que esperar 40 días para ser internada, pero puede recaer, aumentar la leucemia”, lamentó Hugo.

Huayanay, quien trabaja en el Ministerio Público, se encuentra de licencia, pero en agosto se termina, por lo que la situación se complicaría para su pequeña y esposa. “Cómo voy a hacer? Desde el año pasado que estoy acá he visto fallecer niños por esta causa, entre 3 a 4 niños han fallecido por esta causa, y en opinión mía, por no ser atendidos oportunamente”, indicó.

RESPUESTA DEL MINISTRO DE TRABAJO

Frente a este panorama, el nuevo ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que la situación de EsSalud “no es lo que uno quisiera”. Sheput, quien ya ocupó el mismo puesto durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2005, señaló que actualmente existe una atomización de las compras públicas, ya que en lugar de licitaciones centralizadas para obtener mejores precios, se vienen realizando compras menores a 8 UIT.