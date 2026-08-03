Fernando D’Alessio, fundador de Centrum PUCP, exministro de Educación y de Salud, falleció este domingo 2 de agosto en Lima a los 82 años. Su trayectoria estuvo vinculada a la educación superior, la administración pública, la Marina de Guerra del Perú y la formación de profesionales en gestión.

A lo largo de más de cinco décadas ocupó cargos en el ámbito militar, académico y gubernamental. También desarrolló una carrera como autor de publicaciones especializadas en estrategia y liderazgo utilizadas en universidades de distintos países de la región.

Lideró la creación de Centrum PUCP

En 1999 impulsó la creación de Centrum PUCP junto con el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. Desde ese momento asumió la dirección general de la escuela de negocios, responsabilidad que ejerció hasta el 2017.

Durante ese periodo, la institución obtuvo tres acreditaciones internacionales y logró incorporarse a diversos rankings de escuelas de negocios a nivel mundial. Asimismo, amplió su oferta académica y formó a ejecutivos y directivos provenientes de distintos países de América Latina.

Antes de dedicarse plenamente a la gestión universitaria, D’Alessio desarrolló su carrera en la Marina de Guerra del Perú. Entre las funciones que desempeñó figura la Comandancia General de Operaciones Navales.

Su experiencia también lo llevó a integrar el Poder Ejecutivo en dos oportunidades. Fue ministro de Salud entre 2017 y 2018 y, posteriormente, estuvo al frente del Ministerio de Educación durante el 2020.

Aporte a la formación académica

Además de su labor en la gestión educativa, publicó diversas obras enfocadas en administración, estrategia y liderazgo. Entre sus libros destacan El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica, textos empleados como material de consulta en universidades latinoamericanas.

Su trabajo también mantuvo un vínculo constante con el sector empresarial, donde participó en la formación de directivos y ejecutivos. Esa actividad lo convirtió en una figura conocida dentro del ámbito de la educación en gestión en el país.

Centrum PUCP destaca su legado

Tras conocerse su fallecimiento, Centrum PUCP expresó su reconocimiento por el legado que dejó su fundador dentro de la institución. El actual director general de la escuela de negocios, Rubén Guevara, destacó la influencia que tuvo D’Alessio en la construcción de la institución.

“Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo”, expresó.