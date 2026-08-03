La Contraloría encontró graves irregularidades en la contratación de locadores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el año 2025, según el informe de auditoría n.º 034-2026-2-0001-AC. La investigación identificó presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios y responsabilidad penal en otros nueve, entre ellos el exministro de Economía Rodolfo Acuña.

SITUACIÓN

Según explicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, al dominical de Punto Final, se detectaron irregularidades en la contratación de diversos profesionales para diversas áreas del MEF, donde se habría simulado información a fin de aparentar determinados perfiles y así favorecer a esas personas con cargos importantes.

Esta situación generó un perjuicio de S/21 millones, tras la contratación de 71 locadores FAG, solo durante el año 2025. De acuerdo con la auditoría, los honorarios de estos locadores superaban los S/15 000 mensuales por cada entregable, pese a que en varios casos las contrataciones se realizaban y, apenas una semana después, cuando la naturaleza del servicio exigía plazos más amplios.

Sumado a ello, Vera Coronel alertó que en muchos casos no se pudo corroborar el aporte real de estos profesionales, ya que las prestaciones presentadas eran prácticamente una copia de los requerimientos formulados por las áreas usuarias, sin detalle de las actividades concretas desarrolladas.

Por si fuera poco, también se reveló que en diversos casos, los términos de referencia fueron adecuados no en función de las necesidades reales de las áreas del ministerio, sino al perfil específico de los especialistas que se buscaba contratar, lo que, según el vocero, constituye un direccionamiento hacia personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la propia entidad normativa del MEF.

ACTUAL GESTIÓN

El caso involucra al propio exministro de Economía, Rodolfo Acuña. Según trascendió previamente en medios de comunicación, cuando Acuña se desempeñaba como viceministro de Hacienda, en agosto del año pasado, durante la gestión de Dina Boluarte, contrató como asesor de su despacho al general de brigada EP Carlos Díaz Dañino, acondicionando los términos de referencia a su perfil profesional.

Según el vocero Vera Coronel, ambos habían trabajado juntos anteriormente y se habrían adecuado los términos de referencia no del área usuaria, sino de la persona.

Posteriormente, Carlos Díaz Dañino se convirtió en ministro de Defensa en marzo de este año, durante la gestión de José María Balcázar, y actualmente fue nombrado secretario general del Ministerio del Interior, por el actual titular, César Astudillo.

RESPONDE MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO

Frente a esta situación, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, afirmó que habrá mano dura respecto a estos indicios de irregularidad. “Habría que revisar muy bien lo que acabas de decir para definir la situación, recordemos que la propuesta de Fujimori es una lucha contra los posibles actos de corrupción en el Estado”, explicó.

En paralelo, advirtió que existen más de 2 500 obras paralizadas a nivel nacional, además de demoras significativas en la construcción y operatividad de hospitales, problemas que la nueva gestión deberá enfrentar.