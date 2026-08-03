FIL Lima 2026: SBS Librería presenta novedades para todos los lectores (VIDEO)

SBS Librería reúne en su stand una variada selección de libros para grandes y chicos. Entre sus principales novedades destacan las recientes publicaciones de Raúl Tola, Rebecca Scribens y Andrea Llosa, además de una amplia oferta de títulos de distintos géneros para todos los gustos.

Además de las novedades de estos autores, la librería ofrece un extenso catálogo con opciones para niños, jóvenes y adultos.

De esta manera, SBS Librería busca convertirse en una de las paradas obligatorias para quienes visitan la FIL Lima 2026 en busca de nuevas lecturas y de los libros más comentados del momento.