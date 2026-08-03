Una serie de mensajes y nuevas pruebas fueron difundidos por el dominical Cuarto Poder en el marco de la denuncia denuncia presentada contra el diputado por Cusco de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui. El reportaje mostró el registro de llamadas realizadas por el legislador y reconstruyó la secuencia de los hechos que derivaron en una investigación por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

La denuncia señala que los hechos comenzaron en la vivienda de la mujer, donde se habría producido una discusión y una presunta agresión verbal. Horas después, según el testimonio de la denunciante, el parlamentario la habría agredido físicamente cuando ambos se encontraban en la comisaría de San Miguel realizando las diligencias correspondientes.

¿Qué mensajes envió el diputado de JP a su expareja?

Antes de acudir al domicilio de su expareja, el legislador intentó comunicarse insistentemente con ella mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. De acuerdo con el registro presentado, entre las 6:06 a. m. y las 8:00 a. m. realizó 45 llamadas sin obtener respuesta.

Entre los mensajes difundidos figura uno en el que el parlamentario indicaba que solo buscaba retirar sus pertenencias del inmueble. En esa conversación escribió “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”.

Minutos después volvió a insistir con otro mensaje en el que explicaba el motivo de su pedido. En dicho chat se lee “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante afirmó que decidió no contestar las llamadas ni responder los mensajes recibidos durante la mañana. Posteriormente, el diputado se dirigió hasta la vivienda ubicada en el distrito de San Miguel.

Fuente: Cuarto Poder.

Las cámaras de seguridad registraron al legislador permaneciendo frente al inmueble alrededor de las 8:03 a. m. Según la defensa de la denunciante, el diputado ingresó a la propiedad luego de que el padre de la mujer dejara la puerta principal entreabierta.

La versión presentada ante la Policía sostiene que el parlamentario subió hasta el tercer piso e ingresó a la habitación donde se encontraba su expareja. La denuncia indica que durante ese momento la increpó por no responder las llamadas y la insultó con expresiones relacionadas con su profesión.

Ante lo ocurrido, la mujer solicitó apoyo a la Policía Nacional mediante la central de emergencias. Minutos después, un efectivo policial llegó al inmueble y, tras la intervención, el legislador retiró sus pertenencias del lugar.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Qué ocurrió en la comisaría?

Tras la intervención, ambas partes fueron trasladadas a la comisaría de San Miguel para formalizar la denuncia. Durante su permanencia en la dependencia policial, el reportaje reveló que el diputado continuó enviando mensajes de texto a la denunciante con la intención de conversar sobre lo sucedido y mostrando preocupación por la repercusión pública del caso.

De acuerdo con la denuncia, la agresión física ocurrió cuando la mujer salió de los servicios higiénicos de la comisaría. Su testimonio señala que el legislador la sujetó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha mientras ella intentaba defenderse.

El relato añade que el hecho fue observado por personal policial que se encontraba en la dependencia. Tras la intervención de los agentes, el comisario dispuso la detención del parlamentario por la presunta comisión del delito de agresión física en flagrancia.

Fuente: Cuarto Poder.

Certificado médico confirma lesiones de la denunciante

El Certificado de Medicina Legal practicado a la denunciante confirmó la presencia de equimosis en el brazo derecho y en la pierna derecha. Ese documento fue incorporado a la investigación como parte de las diligencias realizadas por las autoridades.

Luego de permanecer detenido durante las 48 horas permitidas por ley, Julián Pérez Mallqui recuperó su libertad para continuar afrontando las investigaciones en calidad de citado. Durante su declaración ante la Policía y el Ministerio Público decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Como se recuerda el legislador rechazó las acusaciones formuladas en su contra tras abandonar la sede policial. En sus declaraciones públicas aseguró que continuará desempeñando sus funciones parlamentarias y sostuvo que seguirá legislando en favor de las mujeres.