Facebook Messenger registró una interrupción del servicio este miércoles 22 de julio, luego de que cientos de usuarios reportaran problemas para enviar y recibir mensajes a través de la plataforma.

De acuerdo con el sitio especializado DownDetector, las incidencias comenzaron a aumentar alrededor de las 12:47 p. m. (hora de Reino Unido), equivalente a las 7:47 a. m. (hora del este de Estados Unidos).

Usuarios reportan problemas en Messenger

El gráfico de monitoreo de DownDetector mostró un incremento en los reportes de fallas, lo que sugiere una interrupción que afectó a un número significativo de usuarios.

Al mismo tiempo, en distintas redes sociales comenzaron a multiplicarse las publicaciones de personas que afirmaban experimentar problemas para utilizar Facebook Messenger, en medio de una aparente caída del servicio.

Meta aún no se pronuncia

Hasta el momento, Meta, empresa matriz de Facebook, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la interrupción ni ha precisado cuántos usuarios se vieron afectados.

Tampoco se ha informado un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.