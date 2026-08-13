El ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó hoy a Arequipa, donde fue recibido en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por simpatizantes de Fuerza Popular, quienes se convocaron para realizar arengas durante su arribo.

Durante su visita, Arnillas entregará 1,700 títulos de propiedad en el estadio Ciudad de Dios, ubicada en el distrito de Yura, luego que los respectivos trámites concluyeron en los últimos meses a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). La actividad forma parte de las acciones programadas por el Ministerio de Vivienda para avanzar en la formalización de predios en la región.

El ministro también tiene previsto reunirse con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Provincial y alcaldes distritales. En estas reuniones se buscará identificar los proyectos considerados prioritarios para la región y revisar el estado de las intervenciones destinadas a prevenir posibles daños ante el Fenómeno El Niño.

El ministro arequipeño participará en algunas actividades por el 486.° Aniversario de Fundación Española de Arequipa. Entre los actos programados está su participación en la Misa y Te Deum y la sesión solemne, previstas para este viernes 14 de agosto.

Por otro lado, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, no tendría previsto participar en estas actividades, según la información conocida hasta el momento.