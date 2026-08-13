La EPS Grau informó que viene realizando la limpieza del colector principal de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Las Dalias Antigua, ubicada en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde se ha retirado una considerable cantidad de residuos sólidos cuya acumulación afecta el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Según informó la Subgerencia Zonal Piura, los trabajos con máquina hidrojet continuarán hasta normalizar la evacuación de las aguas residuales en la zona de influencia de la referida estación de bombeo. Entre los sectores beneficiados se encuentra el asentamiento humano La Molina II, donde días atrás se registraron incidencias por afloramiento de aguas residuales.

“Los trabajos continuarán hasta lograr la normalización del sistema. Estamos interviniendo con personal técnico especializado y una máquina hidrojet, mediante la cual se ha logrado extraer una importante cantidad de desperdicios, entre ellos plumas, grasas y otros residuos orgánicos que estaban obstruyendo el colector principal”, informó la EPS Grau.

De acuerdo con el reporte técnico, parte de estos residuos estaría relacionada con actividades desarrolladas en sectores colindantes, por lo que la entidad prestadora reiteró la importancia de evitar cualquier descarga o disposición inadecuada de desperdicios en el sistema de alcantarillado.

La EPS Grau recordó que las redes de desagüe están diseñadas exclusivamente para la conducción de aguas residuales y no para la disposición de basura, grasas, restos orgánicos u otros elementos que pueden generar atoros, afloramientos y daños en la infraestructura sanitaria.

Finalmente, la empresa señaló que continuará desarrollando labores de mantenimiento preventivo y correctivo en sus diferentes zonas operativas, con el objetivo de atender oportunamente las incidencias y contribuir al adecuado funcionamiento de los servicios de saneamiento en beneficio de la población.