El Ejecutivo oficializó la designación de Lizbeth Maceda Maldonado como asesora de gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial, de acuerdo con una resolución publicada este jueves 13 de agosto en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El nombramiento fue formalizado mediante la Resolución N.° 000068-2026-DP/SGDP, suscrita el 12 de agosto por Marissa Carla Palomino Bonilla, secretaria general del Despacho Presidencial.

La norma establece que el puesto de asesora de gabinete de la Secretaría General se encontraba vacante y que resultaba necesario designar a la persona que ejercerá las funciones correspondientes.

¿Qué establece la resolución sobre Lizbeth Maceda?

El artículo 1 de la resolución dispone la designación de Maceda Maldonado bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

Para concretar el nombramiento, la resolución recoge los informes y opiniones de la Subsecretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

El documento también menciona la Ley N.° 31419, que establece disposiciones destinadas a garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de cargos de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

La resolución dispone además su publicación en el portal institucional del Despacho Presidencial el mismo día de su aparición en El Peruano.

Lizbeth Maceda asume asesoría en el gabinete del Despacho Presidencial de Keiko Fujimori.

Maceda fue jefa de prensa de la campaña de Fuerza Popular

Lizbeth Maceda Maldonado se desempeñó recientemente como jefa de prensa de la campaña de Fuerza Popular durante las elecciones generales de 2026, antes de incorporarse al equipo del Despacho Presidencial.

Su trayectoria profesional también incluye participación en otra campaña presidencial. En 2021 cumplió la función de jefa de prensa de la candidatura de George Forsyth.

Maceda cuenta, además, con experiencia previa en el Poder Legislativo. Entre 2016 y 2018 se desempeñó como asesora del entonces congresista Edwin Vergara y también realizó labores en el área de Comunicación Parlamentaria del Congreso de la República.