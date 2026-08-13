Juntos por el Perú (JP) obtuvo la conducción de tres comisiones legislativas y una comisión no legislativa en la distribución de los grupos de trabajo para el periodo 2026-2027.

Reparto

La agrupación encabezará la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, una de las principales instancias para el debate de reformas institucionales y modificaciones a la Carta Magna.

Asimismo, JP presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada de analizar iniciativas relacionadas con el sistema de justicia, la legislación penal y civil, los derechos fundamentales y las políticas vinculadas con la protección de los ciudadanos.

La más crítica que tendrá a su cargo es la Comisión de Energía y Minas, que se aboca al estudio y debate de las propuestas vinculadas con la actividad minera y energética, así como con el aprovechamiento de los recursos naturales y la regulación de estos sectores.

Además, dirigirá Acusaciones Constitucionales, comisión no legislativa que se encarga de evaluar las denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado.

Alerta

El experto en derecho ambiental César Ipenza lamentó que las bancadas hayan permitido que JP vuelva a presidir Energía y Minas tras su “fracaso” en el Congreso anterior.

“Esta comisión se convirtió en un espacio de representación de los intereses de los mineros informales más que de debate técnico y político”, indicó.

Ipenza advirtió la potencial ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para seguir “facilitando el camino a los mineros ilegales disfrazados de mineros informales”.

El abogado alertó que JP podría utilizar mecanismos de presión contra autoridades que no respondan a sus intereses para evitar que ejerzan su rol de control.