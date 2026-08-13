A más de dos años de transferirse la titularidad del Proyecto Especial Majes Siguas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solo presentó avances respecto a la puesta a punto del Sistema de Aducción de la infraestructura hidráulica, información que se brindó durante una mesa de trabajo realizada en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

Según los datos proporcionados por los especialistas del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Midagri, el proyecto de la puesta a punto cuenta con una inversión estimada de 2 mil 330 millones de soles y con un plazo de ejecución en obras de 21 meses, sin embargo, estas se iniciarían recién durante la fase 4 de los hitos establecidos en el contrato gobierno a gobierno con el Estado japonés.

Esta fase 4, con un plazo de 670 días calendarios, está programado para iniciar el 13 de mayo del 2029 y su término está fijado para el 14 de marzo del 2031. En esta fase se gestionará el cumplimiento técnico, contractual y normativo del contratista de la obra y la supervisión.

ESTADO DE MAJES SIGUAS Y PLAZOS

A la fecha, el proyecto puesta a punto se encuentra en la fase 2, que tiene un plazo de 913 días calendarios, con fecha final programada para el 18 de junio del 2028 y se encuentra con un avance actual del 23%, que considera 17 entregables aprobados de un total de 75.

La fase 3 incluirá recién la elaboración del expediente técnico, el cual está programado para iniciar el 18 de junio del 2028 con un plazo aproximado de 329 días calendario.

Respecto a la situación de la II Etapa de Majes Siguas, los representantes del PSI indicaron que ese tema lo ve el Midagri como tal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), “tenemos entendido que la pretensión es justamente ir en el tema de la caducidad del contrato y esto pues va a tomar un tiempo todavía”, indicaron ante las preguntas de los asistentes.

Al término de la reunión el gerente de Autodema, Walter Hilari, precisó que estos plazos se encuentran dentro de los informados, “tenemos en consideración que en diciembre tenemos ya la suscripción del contrato para la elaboración del expediente y supervisión”, indicó.

Hasta julio se cuenta con un avance financiero del 52% de los 28 millones de soles programados para este año.