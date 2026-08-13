El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el 14 y el 18 de agosto se registrarán lloviznas dispersas en diferentes sectores de la costa peruana.

Las precipitaciones se extenderán desde La Libertad hasta Tacna, aunque el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente indicó que tendrán una mayor incidencia en Lima.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en distintos sectores de la ciudad durante este periodo, según las previsiones meteorológicas.

¿Cuánto lloverá en Lima?

De acuerdo con el Senamhi, en distritos de Lima sur se esperan acumulados de precipitación de alrededor de 2 milímetros (mm).

En otros sectores de la capital, los registros podrían alcanzar aproximadamente los 3 mm durante el periodo previsto.

Las lloviznas estarán acompañadas por condiciones típicas de alta humedad en la costa, con un incremento de la cobertura nubosa durante diferentes momentos del día.

¿Por qué se registrarán lloviznas en la costa?

Especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones están relacionadas con la intensificación de los vientos del sur frente a la costa peruana.

Este comportamiento atmosférico está contemplado en el aviso meteorológico n.° 314 y favorecerá el aumento de la humedad y la cobertura nubosa.

También se espera la presencia de niebla o neblina, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. Estas condiciones tendrán mayor incidencia en las zonas próximas al litoral.

Senamhi no descarta brillo solar durante las tardes

Pese al panorama de lloviznas, humedad y cielo cubierto, el Senamhi indicó que no se descartan intervalos de brillo solar.

Estos periodos podrían presentarse principalmente durante las horas de la tarde.

El organismo meteorológico continuará monitoreando las condiciones a nivel nacional y recomendó a la población seguir sus canales oficiales para conocer las actualizaciones del pronóstico.